Upor, razkol, nasilje, zločin, maščevanje – logika ideje Enosti

Vojna med letoma 1941 in 1945 je z lahkoto sprožila ubijanje med Slovenci, ker smo že bili razklani. Vzrok večnega razkola je za nazaj in naprej razkril France Prešeren v Krstu pri Savici. Zanj je vzrok, osebne nesreče in nesreče peščice svobodomislecev in naroda kot celote, pokristjanjevanje. Ep začne religiozno nasilje. Nasilje Germana Valjhuna, ki »boj krvávi že dolgo bije za krščansko vero«, pesnik takoj stopnjuje v genocidno nasilje: »kri po Krajni, Koratáni prelita, napolnila bi jezéro«.Ta svarilni začetek bo vedno žrl katoliške klerikalce. Ko trdijo, da pokristjanjevanje pri nas (in drugod?) ni bilo nasilno, ...