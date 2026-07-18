Prisluhnili smo želji javnosti po več ponovitvah in lažjem dostopu do vstopnic

S potrditvijo še enega mandata direktorju Urošu Korenčanu je lutkovno gledališče ohranilo stabilnost in jasno vizijo delovanja. A to ne pomeni, da se gledališče ne prilagaja in spreminja. Dolgoletna članica ansambla Martina Maurič Lazar je zasedla mesto umetniške vodje, med drugim se dogajajo spremembe na področju produkcije in utrjevanja mednarodnih ­odnosov. V novo petletno obdobje gledališča ste zakorakali z novo umetniško vodjo in spremenjeno strategijo. Martina Maurič Lazar: V ljubljansko lutkovno gledališče sem prvič kot študentka vstopila leta 1992, zaposlila sem se leta 2000, tako da sem imela od tedaj priložnost spoznati šest umetniških vodij in gledališče v različnih obdobjih in premenah. V tem času je imelo naše gledališče različne usmeritve. Ne bi si želela vrednotiti, kdaj ...