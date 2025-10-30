Uroš Maček (1960–2025): Dati sebe igri. Nikoli nehati upati

»V petinosemdesetem letu je po dolgotrajni bolezni, pljučnem raku, v Ljubljani umrl priznani slovenski igralec Uroš Maček. Več kot petintrideset let je bil zaposlen v Slovenskem mladinskem gledališču, v katerem je še dolga leta deloval kot upokojenec. Ustvaril je več kot sto petdeset odmevnih vlog; najbolj si ga bomo zapomnili po Protoplazmi v Filipičevih Zblojenih. Sam pa je vedno rad poudaril, da mu je ena najljubših vlog drkač v Frljićevih Hej, Slovanih.«

To je Mačkov monolog iz Frljićeve predstave Preklet naj bo izdajalec svoje domovine!, katere besedilo je nastalo na podlagi igralskih improvizacij – in prvi prizor v predstavi igralci govorijo svoje »nekrologe«.

To je bila prva pomisel na ponedeljkovo jutro, ko sem izvedela, da se je poslovil. Ta monolog. In takoj zatem njegov nalezljiv smeh, hip zatem mil sarkazem v besedah na letališču v Newarku, ko so gostovali v La Mami s to predstavo in so na carini Dušanu Pernatu spet komplicirali zaradi »kovčka z rekviziti« – pištol ali pušk, ne spomnim se več.

S svojo pojavo in talentom je v svetu igre predstavljal nekaj avtentičnega in njemu svojstvenega – posebne sorte dobroto. Zanj so bili vsi ljudje dobri.

Uroš Maček je bil igralec, brez katerega si po vseh teh neštetih briljantno odigranih vlogah, v katerih je pokazal, da ima njegov izrazni register prostor tudi za neznane narodne junake, romantične zapeljivce z meščanskim ali polmeščanskim rodovnikom, like dvomljivega vrha oziroma nedvomnega dna družbe, domače gledališke umetnosti sploh ni mogoče predstavljati. V sebi je imel nekaj busterkeatonovskega – čeprav enako izrazit in nepopustljiv tudi v ostalih dramskih vlogah: v de Brejevi predstavi Somrak bogov je v vlogi Friedricha Bruckmanna, v posameznih prizorih, ko je profesionalno in ideološko ustrahovanost igral kot telesno tresavico, katere frekvenca je bila hote pretirana, ne pa tudi komična, dobesedno hlipal od joka ... In nato vročično vzdignil blazino, prepojeno s krvjo industrialca, ki ga je pravkar ubil, nato pa prav to blazino uporabil kot podlago na trdem »kraljevskem« prestolu upravitelja jeklarn, na katerega je sedel. Dovolj karikirano, da je bil videti resnično.

Ali pa večno nerazumljeni Ilja Afanasjevič Šamrajev v Janežičevi Utvi kot »dosleden« in »varčen« upravitelj posestva, hkrati pa ves čas zaverovan v zabavnost svojih zgodb, ki jih pripoveduje z nikoli popustljivo dobrodušnostjo, pomembnostjo, celo strastjo, a kaj, ko ga nihče od poslušalcev ni bil sposoben razumeti.

In veliko prej, moralo je biti v osnovni šoli, ko so nas peljali gledat Silence Silence Silence, v kateri si je Maček nadel posmrtno masko in zarisal, da brez samote, brez preizkusa časa, brez strasti do tišine, brez vzburjenja in zadržanja celotnega telesa, brez prestrašenega spotikanja, brez tavanja v območje sence in nevidnosti, brez spomina na živalskost, brez melanholije, brez osamljenosti v melanholiji – v življenju ni ničesar.

In potem. In potem! Spak!

Kolikokrat smo gledali Sen kresne noči? Jaz najmanj petkrat. Predvsem zaradi Spaka in Oberona (Dario Varga). »Uroš se ni odločal hitro, počasi je vstopal v vlogo in v nekem trenutku ni bil zadovoljen, nekaj je manjkalo njegovemu Spaku. Našel sem ga v garderobi po neki vaji in ga prepričal, da greva zvadit prizor, mu predlagal nekaj stvari, ki jih je hvaležno sprejel, te obrnjene roke ..., ne spomnim se več,« mi je, skrušen od bolečine, povedal Varga dan po Mačkovi smrti.

»V zadnjih dveh letih se je boril kot lev. Bil je najbolj vzoren pacient. Izjemno pedanten, ko je šlo za terapije, zdravila, pripomočke, časovnice, vsega ... Zadnjo cigareto je prižgal v petek. Ni je pokadil. Zapustil mi je svoj telefon (tišina). Vsake toliko nekaj zacinglja ... Ljudje pokojniku pošiljajo sporočila.«

Hotel se je pogovarjati o gledališču, želel je biti na tekočem. Razmišljal je o tem, Vito Taufer pripravlja Bolho v ušesu, »sicer zdaj malo šušljam, ampak bo našel kakšno manjšo vlogo zame ..., samo še to kemoterapijo dam čez ..., in potem vem, da se bom nekaj časa slabo počutil, ampak prišel bom k sebi in potem ...« Dati sebe igri. Nikoli nehati upati. Tako umre človek. In velik igralec.