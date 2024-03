Urugvajski igralski fenomen slovenskih korenin

V nadaljevanju preberite:

​Urugvajski igralec slovenskega rodu Enzo Vogrincic je bil še ob koncu leta poznan predvsem v domačih gledaliških krogih, danes pa je, brez pretiravanja, eden najbolj zaželenih španskogovorečih igralcev. Med prvokategornike ga je izstrelila glavna vloga v Netflixovem filmu Snežna družba (La sociedad de la nieve), ki je obudil eno najbolj znanih resničnih zgodb o neverjetnem preživetju.

V petek, trinajstega oktobra 1972, je letalo urugvajskih zračnih sil vzletelo proti čilski prestolnici Santiago. Na krovu je bilo 45 ljudi, med njimi tudi člani ragbi ekipe Old Christians iz Montevidea in njihovi podporniki. Tekme, na katero so bili namenjeni, niso nikoli odigrali. Letalo je ob zapuščanju argentinskega zračnega prostora zašlo v težave in strmoglavilo sredi Andov. Tretjina potnikov je življenje zgubila ob trku, za druge se je sredi visokih slemen začela neslutena kalvarija.

Ekstremne razmere in popolna izoliranost na 3500 metrih nad morjem so preizkušali njihove telesne, duhovne in moralne meje. Kljubovanje naravi in smrti je od njih zahtevalo sprejetje vrste skrajnih ukrepov, vključno z uživanjem trupel pokojnih tovarišev. Oblasti so jih razglasile za mrtve, reševalne akcije so bile ustavljene, stik z zunanjim svetom jim je uspelo vzpostaviti šele po dveh mesecih in pol. »Resničnost nas je presegala, vendar nisem želel umreti; hotel sem priti domov in staršem reči: 'Živ sem',« je dejal Roy Harley, eden od šestnajstih potnikov, ki jim je uspelo preživeti ledeni pekel.

Zgodba o težko zamisljivem preživetju vse od takrat vznemirja javnost. »Čudež v Andih« je navdahnil knjižna dela, sled pa je pustil tudi v sedmi umetnosti. V devetdesetih s filmom Živi (Alive) in nedavno z Netflixovo uspešnico Snežna družba, ki si je z dvanajstimi osvojenimi kipci pokorila konkurenco na februarski podelitvi španskih filmskih nagrad in si poleg nominacij za bafto in zlati globus prislužila tudi dve nominaciji za oskarja: za tujejezični film in za masko.

Najdražji španski film vseh časov, pod katerega se je podpisal režiser Juan Antonio Bayona, ni le odpravil pomanjkljivosti ameriške različice in ponovno obudil zanimanje za tragedijo, ampak je v prvi plan katapultiral tudi Enza Vogrincica. Tridesetletni igralec si je v natrpanem urniku čas za Sobotno prilogo vzel pred odhodom na jutrišnjo podelitev najprestižnejših filmskih nagrad. V pogovoru na daljavo se je dotaknil tudi svojih slovenskih korenin.