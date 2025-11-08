Usodna ženska je v kriminalkah velikokrat odziv preplašenega patriarhata

V nadaljevanju preberite:

Kaj pa motivi za umor? So danes v kriminalkah kaj drugačni kot nekoč?

Takole na pamet bi rekla, da so motivi še vedno podobni, torej ljubezen, denar, sovraštvo in strast. Tako v kriminalkah kot v realnosti, čeprav so med njimi velike razlike. V resničnosti so morilci skoraj vedno prijatelji, družinski člani, znanci, navadno gre za slabo premišljene umore, pri katerih storilca zelo hitro ujamejo. To pa se ne sliši kot napeta kriminalka, kaj?

Tudi morilk je v kriminalkah veliko, tu Slovenci nismo izjema, tako nekdaj kot danes. V več kot tretjini Poirotovih primerov so morilke ženske. V realnosti je morilk običajno manj kot sedem odstotkov. Morda so ravno zato, ker so tako redke, za pisatelje kriminalk tako vznemirljive. Morilka pogosto pripomore k bolj presenetljivemu koncu. A ne glede na narodnost, ekonomski sistem, družbeno ureditev, spol in starost je vedno moški spol tisti, ki prednjači pri povzročitvi kaznivih dejanj.