Uspeh davčne reforme se meri s prihranki proračuna

Naša severna soseda Avstrija je pred dobrimi desetimi leti ugotovila, da njeni davčni prihodki ne dosegajo želenih. Po obširni analizi je prišla do spoznanja, da je potrebna korenita reforma javne uprave in davčnega sistema. Lahko rečemo, da se je naša soseda znašla v podobnem položaju, kot je zdaj Slovenija. Želela je večjo rast, višjo zaposlenost in višje davčne prihodke. Načrta, ki ga je takrat pripravila Avstrija, ne navajam zaradi njenih davčnih sprememb, ampak zaradi pristopa in načina izvedbe reforme. V prvem koraku je prerazporedila davčne obremenitve in razširila davčno bazo. Ob tem je močno davčno razbremenila osnovne dohodke prebivalcev ter zmanjšala in poenostavila obdavčitev malih podjetij. A razlog teh sprememb ni bila le davčna spodbuda. Ključno je, da se je s tem močno ...