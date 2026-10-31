Njegov slogan je Ljubljana, novo poglavje, prioritete pa varnost in javni red, dostopna stanovanja, promet, primarno zdravstvo, digitalizacija mestne uprave in četrtne skupnosti. Zakaj ste se odločili za kandidaturo? Preprosto zato, ker mislim, da je čas za drugačen, svež pogled na vodenje Ljubljane. Uspešnost mesta bi morali meriti predvsem po tem, kako je živeti v njem. Fokus Ljubljane zadnja leta je bil drugje, vsaj mi, ki živimo tukaj, to tako vidimo: predvsem v mestnem središču, v turizmu, v izboljšanju tega dela, preostale četrti so bile v marsičem zanemarjene. V mestu, ki postavlja meščane na prvo mesto, se moramo vprašati elementarna vprašanja: koliko časa preživimo v prometu, kako enostavno je priti do zdravnika, kako hitro lahko mladi dobijo stanovanje. Ker brez mladih in ...