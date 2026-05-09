Ustaški klavec se je skesal, molk slovenskih domobrancev traja naprej

Ustaška Nezavisna država Hrvatska je nastala 10. aprila 1941, le nekaj dni po nemškem napadu na (kraljevino) Jugoslavijo.

Hrvaška je v letnem poročilu nevladne organizacije Liberties – sedež ima v Berlinu – pristala med petimi članicami Evropske unije (Bolgarija, Madžarska, Italija, Slovaška), ki aktivno spodkopavajo vladavino prava in vztrajno zavirajo delovanje demokratičnih inštitucij. Med drugim tudi zaradi vse pogostejše javne uporabe ustaške simbolike in pozdrava »Za dom spremni«. Rehabilitacija ustaštva se dogaja pred očmi najvišjih predstavnikov oblasti, ki jih to niti najmanj ne moti, zato tega sploh ne preprečujejo. Veliki zagrebški koncert Marka Perkovića Thompsona, zdajšnjega glavnega agitpropovca ustaške zapuščine, se je denimo zgodil tudi s privolitvijo vlade in premiera Andreja Plenkovića. Vse to še dodatno spodbuja relativizacijo in rehabilitacijo zgodovinsko in pravno nesprejemljivih ...