Naftne vrtine bodo vidne s plaže: Ustaviti jih moramo, preden bodo uničili otok

Desetega novembra lani, ko se je v Braziliji začel 30. globalni podnebni vrh (Cop30), so grške oblasti oznanile, da bodo v Sredozemlju – v svojih ozemeljskih vodah – začele črpati nafto in zemeljski plin. In to z obilno pomočjo Združenih držav. Največje ameriško naftno podjetje ExxonMobil si je namreč s podjetjem Energean, ki ima sedež v Veliki Britaniji, in grškim podjetjem Helleniq Energy zagotovilo pravice za raziskovanje in črpanje zemeljskega plina (morebiti tudi nafte) severozahodno od otoka Krf v Jonskem morju.

Prve preizkusne vrtine naj bi severozahodno od Krfa po napovedih iz Aten začele obratovati konec letošnjega leta, ali kot trdijo grški viri, najpozneje v prvi polovici leta 2027. Če bo preizkusno črpanje uspešno, naj bi se komercialno črpanje nafte oz. zemeljskega plina na Krfu začelo leta 2030. Po neuradnih podatkih naj bi bilo v tako imenovanem drugem bloku (Block 2) okoli 200 milijard kubičnih metrov plina.