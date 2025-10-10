Ustavna pravica do plačevanja s kreditno kartico? Prosim, ne!

V nadaljevanju preberite:

Slovensko ustavo tvori 11.406 besed. Na svetovnem seznamu ustav spada slovenska med krajše. Kneževina Monako je za definicijo temeljnega okvira potrebovala 3800 besed. Islandija, otoška država s stoletja trajajočo demokratično tradicijo, je temeljne zadeve uredila v besedilu, ki obsega nekaj več kot 4000 besed. Država z največ prebivalci na svetu, Indija, ima najdaljšo ustavo. Obsega več kot 146.000 besed. Večja ko je država, daljšo ustavo ima? Pravilo ne velja. Ustava Ljudske republike Kitajske, sprejeta leta 1982, tehta 10.000 besed. Je krajša od slovenske. Ruska ustava je za kakšnih 1000 besed debelejša od slovenske.

Slovenska ustava naj bi se z nenavadnim dopolnilom podaljšala za nekaj besed.