Utelešenje slovenstva: ne mara oblasti, briga se za svoje posle

A vedno znova se pojavi še starejša plast, še en podatek, ki naše včerajšnje zaključke postavi v dvomljivo luč, ki nam da vedeti, da so stvari bolj zapletene od prvotnih domnev. Vedno je nekaj še starejše, nekaj, kar je še bolj prvobiten razlog za kasnejše posledice. Temu nikoli ni konca, tolmun preteklosti nima dna. Na prvi pogled se zdi, da so začetki tako slavnega mesta, kot je Rim, nekaj do konca prežvečenega in da k temu ni dodati nič novega. Legende o dvojčkih Romulu in Remu, o njunem domnevno božanskem poreklu, rivalstvu, bratomoru, zgodnjem mestu s prvim obzidjem, ugrabitvi Sabink, zmagovitimi Romulovimi boji z rivalskimi sosedi, vse to je del rimskih konstitutivnih mitov in s tem posredno konstitutivnih mitov vseh sodobnih romansko govorečih nacij. Konec koncev del konstitutivnih ...