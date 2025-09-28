V atletiki sem imel privilegij, da sem vedno vedel, zakaj sem izgubil

V nadaljevanju preberite:

V trditvi, da atletike v zadnjih pol stoletja nihče ni zaznamoval tako močno kot Sebastian Coe, ni niti kančka pretiravanja. Britanec, ki bo v ponedeljek dopolnil 69 let, je eden najboljših tekačev na srednje proge vseh časov. Njegovi dvoboji z rojakom Stevom Ovettom so na začetku osemdesetih spominjali na rivalstvo med Beatli in Stonesi. Mediji so vselej olikanega Coeja uvrstili v tabor liverpoolske četverice, kar pa še zdaleč ni bil edini razlog za njegovo priljubljenost.

Dvakratni olimpijski prvak na 1500 metrov in večkratni svetovni rekorder – v teku na 800 metrov je bila rekordna znamka v njegovi lasti med letoma 1979 in 1997 – je bil prvi obraz kraljice športa v letih, ko se je športni profesionalizem šele začel vzpostavljati. Z očetom in trenerjem Petrom, sicer priznanim fizikom, sta izumila nov sistem treninga, po katerem se še danes zgledujejo mnogi.