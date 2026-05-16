V Benečiji ljudje malo govorijo. Namesto njih govorijo ceste

Film Francesca Sossaija o Benečiji spremeni v razmislek o prostoru, melanholiji in ljudeh, ki gredo dalje brez jasnega cilja.

Italijanski režiser Francesco Sossai (letnik 1989) je posnel film Še eno rundo, pa greva (te dni prihaja v slovenske kinematografe), italijanski road movie, ki nekje sredi poti izgubi vero v destinacijo in se odloči, da je to pravzaprav njegova prednost. Dva moška se v avtomobilu vozita skozi Benečijo, kot bi bila cesta zadnja oblika družbene vezi, ki jima je še ostala. Pogovori so polovični, kot njuni računi v beznicah, kjer eksata; tišine dolge, skoraj arhitekturne. Mesta nižine, kot bi se film imenoval v dobesednem slovenskem prevodu, in nemara bi tako bilo bolje, je sila samozavesten projekt, in to upravičeno: ne poskuša biti film »o nečem«, ampak raje vztraja v tem, da »nekje je«. In to je redka kvaliteta sodobnega evropskega filma, ki pomen pogosto zamenjuje z razlago. Sossai ...