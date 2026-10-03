V času umetne inteligence potrebujemo več humanistov, ne manj

V zadnjem času se v slovenski javnosti spet načenja vprašanje vpisa na visokošolske študijske programe, pri čemer se pojavljajo pavšalne ocene, da univerze vpisujemo premalo študentov na tehnične smeri in preveč na družboslovne in humanistične, pogosto brez pravih podatkov, še bolj pa brez jasne vizije, kaj se bo v prihodnjih letih dogajalo na trgu dela. Univerze so po naravi in tradiciji avtonomne, avtonomijo pa univerzam v Sloveniji zagotavlja tudi ustava. Ta avtonomija ni naključna, temveč je zgodovinsko pogojena in pomembna za neodvisno delovanje univerz. Univerze so bile tudi v bolj avtoritarnih časih prepoznane kot ustanove, katerih avtonomijo je bilo treba spoštovati. Malo prebivalcev Ljubljane ve, da je bila pred rektoratom Univerze v Ljubljani že leta 1931 postavljena spominska ...