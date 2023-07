V deželi najsrečnejših

V nadaljevanju preberite:

V poročilu o sreči (World Happiness Report 2023), ki obravnava 137 držav, so v prvi deseterici poleg Finske še Danska, Islandija, Švedska in Norveška (Slovenija je na 22. mestu). Svetovno poročilo o sreči dejansko izenačuje srečo z zadovoljstvom. Merilo so zadovoljstvo posameznika z njegovimi prihodki, zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo s korupcijo ter s svobodo v državi, z njegovim zdravjem (vključno s pričakovano življenjsko dobo), socialno podporo in radodarnostjo, ki naj bi ga obdajala. Finci v zvezi s poročilom ne delajo velikega cirkusa. Ob navedbi rezultatov se nasmehnejo, češ da je tudi pri njih dosti problemov.