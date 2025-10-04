V Evropi ne ukrepamo dovolj hitro, da bi bili uspešnejši. Za to sta dva razloga

V nadaljevanju preberite:

Evropski odločevalci morajo ob zatonu multilateralizma in svetovnega reda, temelječega na pravilih, najbolj nujno nekaj postoriti pri obrambi. Drugi najpomembnejši stvari pa sta znižanje stroškov energije z boljšo integracijo energetskih trgov in povečanje avtonomije na tehnološkem področju, je prepričan ekonomist Jeromin Zettelmeyer, prvi mož bruseljskega Bruegla.

Je po njegovem mnenju v Evropi dovolj politične volje, da se bori in se odzove, da bi bila uspešnejša, bolj konkurenčna v svetu?Kako ocenjuje uresničevanje priporočil Maria Draghija? Ali morda v bližnji prihodnosti vidi na obzorju kakšno večjo bančno ali finančno krizo? Kakšne koristi si lahko Slovenija obeta od ponovnega članstva v Brueglu?