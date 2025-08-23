V Gazi nihče ne krade hrane. Ker je preprosto ni

V nadaljevanju preberite:

Razmere v Gazi danes so precej hujše od tistih novembra lani, ko je bil slovenski humanitarec Nick Vovk prvič na tem vojnem območju. Stalno prehaja med Zahodnim bregom in Gazo, vidi, kakšno pomanjkanje vlada na tržnicah, kjer surovin preprosto ni. Vse, kar človek vidi na stojnicah, je plastika, morda malo zelišč, nekaj paradižnikov. Hrane ni.

Tudi cene so občutno višje, kot so bile pred slabim letom dni – včasih so morali ljudje za vrečo sladkorja plačati pet dolarjev, danes ista vreča stane 150 dolarjev. Odvisno od izdelka, toda cene nekaterih surovin so se zvišale za do 500 odstotkov. Kljub temu je Izrael zatrdil, da Hamas načrtno strada ljudi oziroma krade mednarodno pomoč in jo potem drago prodaja Palestincem, kar je še en izgovor, da tolčejo po civilistih.