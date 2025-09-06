V Gazi umrlo že sto tisoč ljudi, svet pa še vedno išče izgovore

V nadaljevanju preberite:

Kdo je ubil Širin? Dokumentarca s tem naslovom (Who Killed Shireen?), ki so ga pred dnevi predstavili v ameriškem National Press Clubu, si Benjamin Netanjahu zagotovo ne bo nikoli ogledal. Ker ga (znova) postavlja na laž. Film namreč govori o umoru Širin Abu Akle, ikone palestinskega novinarstva, ki je četrt stoletja delala za Al Džaziro. Izraelski ostrostrelec jo je med operacijami v Dženinu na Zahodnem bregu od zadaj ustrelil v glavo.

Izrael je seveda zanikal vsakršno odgovornost za umor ugledne novinarke, ki je imela ameriško državljanstvo. Vojska je šla celo tako daleč, da je pretepla Palestince, ki so na zadnjem slovesu nosili njeno krsto. Ta bi zaradi tovrstnega nasilja skorajda zgrmela na tla. Več tisoč njenih rojakov, ki so prišli na pogreb v Vzhodnem Jeruzalemu, je bilo vnovič šokiranih nad brezčutnim in ponižujočim ravnanjem okupacijskih oblasti.