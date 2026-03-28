Spopad konceptov: Golobov multilateralizem proti Janševi demontaži javnega

Mineva skoraj teden dni od državnozborskih volitev in najbolj vroče vprašanje je, komu bo uspelo sestaviti vlado. Časovnica za nastajanje nove vlade ni jasna, je pa jasno, da se mora nov državni zbor konstituirati v dvajsetih dneh po volitvah. To se bo tudi zgodilo, kot se dogaja še dvoje. Od Roberta Goloba kot relativnega zmagovalca prihajajo vabila vsem strankam, razen eni (SDS), na srečanje in dogovarjanje o morebitnem prihodnjem sodelovanju. Od Janeza Janše kot skorajda relativnega zmagovalca pa prihajajo zahteve po reviziji volitev.