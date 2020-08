FOTO:V Krasnem novem svetu so imeli somo, mi pa imamo maske tipa FFP2

Pisanje magistrske naloge v času karantene je kot pomivanje posode po kosilu: ne ljubi se ti, toda veš, da je zdaj najprimernejši čas. S podobnimi mislimi sem se tolažil, ko sem v zadnjih mesecih skoraj vsako dopoldne preležal z računalnikom v naročju, medtem ko so prsti desnice skakali po tipkovnici, levica pa je skrbela za listanje knjig. Kmalu sem spoznal, da sem pravzaprav srečnež: številni študentje, ki so se znašli v podobni situaciji, so imeli zaradi koronskih ukrepov oprijemljivejše težave.Kuhinja, vrt in njivaSredi marca so se pomembni dogodki nizali z nepredstavljivo hitrostjo. V četrtek smo razglasili epidemijo, v ...