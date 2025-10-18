Podaljšanje vinjet: Golobov populizem na cesti do volitev

V nadaljevanju preberite:

Tisti, ki se že desetletja od daleč vozimo v službo v Ljubljano po slovenskih cestah, vemo, kaj pomeni Tantalova večna žeja. Naj jih gradijo ali popravljajo, večno smo v zastojih in pred nami je večna obljuba, da bo jutri bolje. Tokrat je prišla gesta sprave. Vlada bo po novem letu podaljšala trajanje avtocestnih vinjet za štiri mesece, rekla je, da na ta način vzpostavlja »korekten odnos do uporabnikov«, kajti rekordne investicije v cestno infrastrukturo povzročajo zastoje, zgostitve prometa in pošteno je, da »gremo naproti voznikom«. Štiri mesece po novem letu 2026 bodo parlamentarne volitve.