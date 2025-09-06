Novi svetovni red, stari slovenski razkoli

V nadaljevanju preberite:

Prišel je september in slovenska notranja politika se je spet odklenila. Minil je čas počitnic. Svetovna politika je medtem svet postavila na glavo. Kitajska se je ob asistenci Rusije namenila vzpostaviti kot os nove svetovne ureditve. Stara, katere nestor so (bile) ZDA, namreč razpada, še najbolj po zaslugi ameriškega predsednika Donalda Trumpa in njegove nove izolacionistične politike. Pa tudi zaradi genocidne vojne v Gazi, ki svet radikalno deli na obsojajočo večino sveta, ter Izrael in ZDA, ki so postale očiten plen sionističnega lobija in pojem uničevanja miru na Bližnjem vzhodu. Slovenija tu trenutno stoji na pravi strani zgodovine in z vsemi zalednimi okoliščinami se nakazuje, kako bo notranja politika v prihodnjem volilnem letu prepletena prav z njimi.