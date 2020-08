V molčanju je varnost

Ivo Andrić se je v šolskem obdobju družil z Gavrilom Principom in krogom okoli njega, zaradi česar je bil pozneje zaprt. Po ustanovitvi SHS leta 1918 se je začel vzpenjati po diplomatski lestvici, na koncu diplomatske kariere deloval v politično diplomatskem vrhu Kraljevine Jugoslavije: kot poslanik Jugoslavije se je v kritičnem obdobju sestajal z vrhovi nacistične Nemčije, kjer je občutil stisk Hitlerjeve »hladne in vlažne roke«.Po drugi svetovni vojni, in že prej, sta se s Krležo nenehno »motala drug drugemu med nogami« – »zmagal« je z Nobelovo nagrado Andrić. Po prejetju Nobelove nagrade ga je seveda sprejel Tito, s ...