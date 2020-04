V nasprotju z zadnjo krizo so tokrat banke del rešitve

Stranke pri bankah že prosijo za moratorij odplačil, nekatere za nekaj mesecev, druge za daljše obdobje. Prejemajo tudi vloge fizičnih oseb in podjetij za odlog plačila obveznosti iz kreditov po interventnem zakonu, pravi John Denhof, predsednik uprave Nove KBM. Ta je – po videokonferenci – spregovoril tudi o združevanju z Abanko, rasti digitalnih uporabnikov in treningu triatlona med epidemijo. Finančni minister Andrej Šircelj je izrazil pričakovanje, da bodo banke aktivno pomagale pri reševanju težav prebivalcev in gospodarstva, predvsem glede odplačevanja posojil. Se vaše stranke že obračajo na vas s težavami in kako ...