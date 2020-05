V obratu, ki ga je treba vzeti zares 

Predsednik vlade Janez Janša je tudi glede na koalicijske partnerje dokončno prestopil mejo dopustnosti in spodobnosti. Razen Donalda Trumpa in njegovega posnemovalca Janše v državah relativno dobro delujočih demokracij in ločenih vej oblasti bržkone ne najdemo politika, ki bi na uradnih straneh vlade svobodi medijev in novinarjem napovedal vojno.Takšno ravnanje predsednika vlade ni le nespodobno, nedopustno in grozeče, je tudi v nasprotju z vsaj tremi pomembnimi členi slovenske ustave. Potem ko se je mesec (devetega maja 2020) začel s praznovanjem 75. obletnice konca zlohotne druge svetovne vojne in 70. obletnice ideje Evropske ...