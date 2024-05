V nadaljevanju preberite:

Leta 1989, toliko let kasneje, je bila izjava mnogo bolj natančna. Prva zahteva je bila, da »hočemo živeti v suvereni državi slovenskega naroda«. Druga, da bomo »kot suverena država samostojno odločali o povezavah z južnoslovanskimi in drugimi narodi v okviru prenovljene Evrope«, in tretja, da je taka država lahko utemeljena le na »spoštovanju človekovih pravic in svoboščin, demokraciji, ki vključuje politični pluralizem«, in »družbeni ureditvi, ki bo zagotavljala duhovno in gmotno blaginjo v skladu z naravnimi danostmi in v skladu s človeškimi zmožnostmi državljanov Slovenije«.