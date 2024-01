V perspektivi vojn bo to leto dveh življenj

V nadaljevanju preberite:

Zamrl je duh politične korektnosti. Odstopiti je morala prva temnopolta predsednica ameriške univerze Harvard Claudine Gay in tu se skupaj z drugimi, ki so že postali žrtve novorazkritih centrov moči, pravzaprav začenja nova zgodba. Simbolno ne zaznamuje le leta, ki se je začelo, temveč očitno lahko razmeji obdobje sveta, ki smo ga doslej razumeli za modernega in zavezanega dogovorjenim mednarodnim pravilom.

Claudine Gay je morala odstopiti, saj se ni podredila ultradesni kongresnici Elise Stefanik, ki je od nje in njenih kolegov zahtevala priznanje, da v kampusih ameriških univerz narašča antisemitizem. Judovske in projudovske organizacije so proti njej organizirale umazano javno kampanjo, češ da predstavlja nacionalno sramoto, veliki donatorji so zahtevali njen odstop in ga tudi dosegli.