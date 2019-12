V pričakovanju Godota

Minil je teden dni od britanskih parlamentarnih volitev. Z njimi, bi lahko rekli, je konec iluzij in nesporazumov o britanski, evropski, ameriški in svetovni realnosti. Poslej lahko razglasimo miselni poraz in rečemo, da je realnost predvsem takšna, kakršna je, in nič drugega. Britanci, ki so bili po vseh raziskavah javnega mnenja v občutni večini proti izstopu Velike Britanije iz EU, so tudi z občutno večino izvolili Borisa Johnsona, ki je brexit postavil v sredico in za prioriteto svojega političnega mandata. Zmaga na volitvah je bila hurikanska, toda evforije niso pokazali reveži, temveč le superbogati Britanci (pa tudi ...