FOTO:V primerjavi z vsem, kar so doživeli, je virus za begunce res majhen problem

Evropska unija je Turčiji leta 2016 obljubila šest milijard evrov v zameno, da stran od evropske meje zadrži več milijonov beguncev. Ker turški voditelj Recep Tayyip Erdoğan zadnje mesece ni čutil dovolj evropske podpore pri svojih zunanjepolitičnih načrtih, se je odločil za izseljevanje: 29. februarja letos je odprl mejo z Grčijo in prekinil trgovinski dogovor o živih ljudeh.Hipoma je bilo jasno, da bodo v političnem merjenju moči (spet in spet) najbolj prizadeti begunci. Proti Grčiji je odšlo več tisoč iskalcev boljšega življenja, v upanju, da je najhuje že za njimi. Bili so v zmoti, na meji jih je pričakal srdit ...