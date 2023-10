V ragbiju ni denarja. Na srečo!

V nadaljevanju preberite:

Reprezentanci v finalu, vsaka s po tremi naslovi svetovnega prvaka, nista veliko presenečenje. Ta pri nas obrobna igra z ovalno žogo ima več kot le športne dimenzije. Tekmovanje najboljših ragbijskih moštev na svetu tradicionalno traja dokaj dolgo. Izrazito fizična narava te igre namreč zahteva nekoliko daljši premor med tekmami, da igralcem uspe do naslednje tekme vsaj za silo okrevati po posledicah prejšnje tekme.

Kaj o igri z ovalno žogo, ki jo je dovoljeno podajati le nazaj, meni francoski filozof in kaj slovenski pesnik, ki se je dolga leta aktivno ukvarjal z ragbijem? So igro močnih fantov za promocijo svojih vrednot v Franciji res ugrabili desničarki populisti? In zakaj je dobro, da pri nas tako obroben šport tudi ostane na obrobju?