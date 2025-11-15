Dogajalo naj bi se v Springfieldu. Tam naj bi imigranti jedli »pse in mačke, hišne ljubljenčke ljudi, ki tam živijo«. V soočenju s Kamalo Harris v predsedniški kampanji 2024 je to dejansko povedal Donald Trump, ki je danes predsednik ZDA. S svojo retoriko je prepričal volivce in danes beleži rekordno nizko podporo javnosti, ugled ZDA pa je padel na prav tako rekordno nizko raven. Še več, demokracija v ZDA še nikoli bila tako ogrožena, kot je zdaj. Kakšna sploh bi lahko bila podobnost med tem dejstvom in t. i. Šutarjevim zakonom?