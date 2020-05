V rezu noža, onkraj spodobnega

Kakovost slovenske demokracije se meri tudi po tem, ali ima kar največ strokovnih oziroma avtonomnih državnih območij, teles, dejansko avtonomijo. To pomeni, da so tovrstne institucije robustne, politično neprebojne in da, čeprav se financirajo neposredno iz proračuna, ohranjajo svoj javni značaj, odražajo interes javnega prostora in ne predvsem izvršne oblasti danega trenutka.S tem načelnim uvodom začenjamo zato, ker je vlada ta teden spet odstavljala – tokrat generalnega direktorja statističnega urada Bojana Nastava. Gre za prvi primer razrešitve direktorja te institucije in enega izmed mnogih primerov kadrovskih menjav ...