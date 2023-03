V Rusiji je veliko ljudi proti vojni

V nadaljevanju preberite:

V Rusiji gredo ljudje v zapor zaradi malenkosti. Tudi za odvržen plastični kozarec, če to stori nekdo, ki je kritičen do režima. Vladimir Putin je takšno ravnanje pojasnil z besedami: »Danes mečejo kozarce, jutri bodo streljali. Zato jih je treba ustaviti že pri kozarcih.« S tem je dal popolnoma proste roke pravosodju, ki ljudi po ukazih režima brezčutno obsoja kar po tekočem traku.

Režim je postal izjemno okruten. »Še zlasti do mater in otrok, ki jih načrtno zlorabljajo za izsiljevanje režimu nelojalnih staršev. To počnejo v Rusiji in zdaj že več kot leto dni tudi v Ukrajini, kjer so umorili in ugrabili na tisoče otrok, da bi jih prevzgojili v 'dobre Ruse'. Putin hoče v ljudeh ubiti upanje, kajti ko prenehaš upati, se prenehaš tudi boriti,« pripoveduje Anastasija Ševčenko, ena najbolj znanih ruskih aktivistk, ki je avgusta lani z družino pobegnila iz Rusije in zdaj živi v Vilniusu v Litvi.