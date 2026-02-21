V Rusiji je za nekaj centov naprodaj vsak podatek

V Rusiji je naprodaj vsak podatek. Še posebno, če živite v Moskvi. Za nekaj centov lahko vsakdo izve, kje ste v službi, kakšen avtomobil vozite, kam ste potovali, kakšno plačo imate, kdo so vaši sorodniki … O vsem tem piše novinar Andrej Zaharov v knjigi The Russian Cyberpunk (Ruski kiberpunk). Prepričan je, da poskuša ruska vlada spremeniti Rusijo v digitalno koncentracijsko taborišče.

V knjigi pišete, da so v Rusiji na voljo prav vse informacije. Vi ste dosje z vašimi podatki pridobili za vsega trideset dolarjev.

Edina država s takšnim trgom je Rusija. Podatke zlorabljajo in uporabljajo vsi. Od hekerjev do policije. Na telegramu obstajajo boti, ki delijo osebne podatke za vsega nekaj deset centov. Samo vpišeš ime ali telefonsko številko in že imaš osebne podatke, kje nekdo živi, kakšen avtomobil vozi … Recimo, nekdo te zaparkira, odpreš telegram, vpišeš registrsko tablico in takoj dobiš telefonsko številko lastnika, naj pride odstranit avtomobil.

Kako daleč v preteklost sežejo podatki o vas?

Do leta 2003. Na voljo je vse. Še več podatkov je od začetka vojne, saj so mnoga ruska podjetja napadli ukrajinski hekerji, ki baze podatkov objavljajo povsod. Na voljo so denimo vsi prehodi meje od leta 2014 naprej. Da ne govorim o vseh možnih telefonskih številkah, imenih vaših sorodnikov, kaj delate, kje ste delali, koliko denarja ste zaslužili, podatki o vašem zdravju … Vse za nekaj deset centov. Eden od profesorjev s policijske akademije mi je v knjigi razkril, da telegramove bote uporablja kar 80 odstotkov policistov.