V sivem območju zgodovine se skriva največ zanimivega

Delo, ki je več kot zgolj kronika treh družin, je toliko bolj berljivo, ker v ospredje postavlja prispevke posameznikov in njihovih družin k razvoju družbe; od Augustina Oblaka, ki je med delovanjem v Bosni in Hercegovini sodil v procesu, povezanem z Mlado Bosno, Marinke Oblak, prve smučarke v BiH, in Sonje Lapajne Oblak, prve gradbene inženirke in urbanistke pri nas.

Podobno velja za mnoge druge. Ivan Konte je bil denimo pionir radarske službe v nekdanji Jugoslaviji, njegov brat Vili pa ena vidnejših osebnosti predvojnega komunističnega gibanja.

Več deset intervjujev s sorodniki, strokovnjaki in pričevalci ter dokumenti iz petih držav in s treh celin nam odstirajo vpogled v prelomne sile 19. in 20. stoletja, ki so usodno oblikovale življenje glavnih akterjev in njihovih družin. Junaki niso mogli ubežati temnim platem zgodovine, zaporom, taboriščem in političnim pregonom. Iz strahu pred represijo so razvili različne strategije preživetja, ki sta jim skupna zanikanje in predvsem molk, ki se prenaša iz generacije v generacijo.