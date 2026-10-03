Vipavska sarkofaga nista varna – zanimanje raste, grožnje pa tudi

Ko je bil še direktor Velikega egipčanskega muzeja, ga je opisal kot prostor, v katerem si piramide in veličastni zakladi Tutankamona stojijo iz oči v oči. Ko sam govori o egipčanskih predmetih, mu oči žarijo, kot da govori o dragih prijateljih. Prof. dr. Tarek Tavfik, eden vodilnih egiptologov današnjega časa, nekdanji direktor Velikega egipčanskega muzeja v Gizi in aktualni predsednik svetovne egiptološke zveze, je bil septembra gost petega mednarodnega kolokvija SloveNile, ki dvakrat letno, enkrat v Egiptu in drugič v Sloveniji, povezuje egiptologe, koptologe, konservatorje in druge strokovnjake na področju staroegipčanske dediščine. Kolokvij je imel prav posebno temo: egipčansko dediščino, ki jo hranimo v Sloveniji. Sem spadata tudi izjemna staroegipčanska sarkofaga na vipavskem ...