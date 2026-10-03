Vipavska sarkofaga nista varna – zanimanje raste, grožnje pa tudi

Z egiptologom dr. Tarikom Tawfikom o Tutankamonu v GEM-u, vračanju Nefretete in Rosette Egiptu, in o dragocenih sarkofagih iz Gize na vipavskem pokopališču.
Galerija
Nekdanji direktor Velikega egipčanskega muzeja in predsednik mednarodnega združenja egiptologov prof. dr. Tarek Tavfik med predavanjem na kolokviju o egipčanski dediščini na Slovenskem (Avstrijsko-slovenski konzuli 19. stoletja in egiptološke zbirke v Sloveniji) FOTO: Abdelrazek Elnagar
Ko je bil še direktor Velikega egipčanskega muzeja, ga je opisal kot prostor, v katerem si piramide in veličastni zakladi Tutankamona stojijo iz oči v oči. Ko sam govori o egipčanskih predmetih, mu oči žarijo, kot da govori o dragih prijateljih.
Prof. dr. Tarek Tavfik, eden vodilnih egiptologov današnjega časa, nekdanji direktor Velikega egipčanskega muzeja v Gizi in aktualni predsednik svetovne egiptološke zveze, je bil septembra gost petega mednarodnega kolokvija SloveNile, ki dvakrat letno, enkrat v Egiptu in drugič v Sloveniji, povezuje egiptologe, koptologe, konservatorje in druge strokovnjake na področju staroegipčanske dediščine.
Kolokvij je imel prav posebno temo: egipčansko dediščino, ki jo hranimo v Sloveniji. Sem spadata tudi izjemna staroegipčanska sarkofaga na vipavskem ...
Komentarji