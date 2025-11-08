V Sloveniji je lahko ubijati in še lažje umirati

V nadaljevanju preberite:

Ne dogaja se prvič, da se je v slovensko mesto naselila kriminalna združba. Ko je pred tremi desetletji prevzela nadzor nad Mariborom, so na bregove Drave prišli policijski specialci, oblečeni v uniforme navadnih policistov. Razmere v mestu so uredili brez dodatnih pooblastil, z uporabo zakonitih ukrepov. No, ob tem je gotovo zrasla tudi kakšna buška, ko je glava pripadnika tolpe pristala na asfaltu.

Z umori je pač tako, da se lahko zgodijo na severnem tečaju ali ekvatorju. Morijo moški in ženske, mladina in odrasli. Žrtve so lahko grešniki ali svetniki. Umor je povsod, morilci prav tako. Vsak se lahko nekega dne znajde na napačni strani. V življenju nam lahko v vsakem trenutku spodrsne, nehote se lahko zmotimo v presoji, zaradi česar v nekaj sekundah uničimo vse, kar smo gradili vse življenje. Življenje, tudi vaše, se lahko kadarkoli sprevrže v tragedijo. Ni treba veliko, da izgubimo vse.