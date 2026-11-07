V Sloveniji je zelo enostavno biti kriminalec, ki izkorišča delavce

Na stenah pisarne Delavske svetovalnice visi ogromno papirjev, še več jih imajo zaposleni na mizah. To so primeri delavcev, domačih in tujih, ki so bili opeharjeni. Vseh zgodb ni mogoče predstaviti, še težje je slediti vsem načinom zlorabe. Nič od tega Sloveniji ni v ponos. Ne politiki, ne gospodarstvu, ne družbi. Ideja je bila preprosta. Z Goranom Lukićem, predsednikom Delavske svetovalnice, se bomo pogovarjali o kršitvah delavskih pravic, zlasti po zadnjih primerih, ki so šokirali vso državo. Kljub temu smo najprej razpravljali o Srbiji in zmagi Študentske liste. »Lepo je bilo videti, da je študentom uspelo. Zdaj jih čaka veliko dela, toda že od začetka so se zavedali, da je pot od proti do za dolga, a nujna,« je med drugim dejal Lukić. Kako ste to razliko opazili pri svojem delu? ...