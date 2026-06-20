Ruski novinarji v izgnanstvu: Kako iskati resnico, če si v sobi brez oken

Reportaža iz Rige, ki je postala eno izmed središč ruskih novinarjev v izgnanstvu.

Eden najbolj znanih novinarskih rekov govori o objektivnosti in verodostojnosti. Novinarjeva naloga ni povzemanje raznolikih mnenj, ampak zasledovanje resnice. Če prvi sogovornik trdi, da zunaj dežuje, drugi pa mu nasprotuje, češ da sije sonce, mora novinar odpreti okno in preveriti, kakšno je vreme. A kaj storiti, ko se znajdeš v sobi brez oken? To vprašanje že več kot štiri leta preganja ruske neodvisne novinarje, ki so morali po začetku vojne v Ukrajini zapustiti domovino. Splet okoliščin – geografska in jezikovna bližina, cenovna dostopnost, ugodna zakonodaja in angažma neprofitnih organizacij – je številne vodil v sosednjo Latvijo, od koder domačo in mednarodno javnost še naprej obveščajo o razmerah v Rusiji. »Soočamo se s številnimi omejitvami. Ko so teroristi zajeli talce v ...