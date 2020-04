V teh časih ljudje potrebujejo socialno bližino, in ne distance!

Vsak, ki je znanje nabiral še kje drugje kot na gospodarskih straneh časopisov ali z brskanjem po spletu, je vedel: ne ali, temveč kdaj! in hkrati upal, da tega sam ne bo doživel. Pa se je obrnilo drugače in zdaj smo tam, kjer smo.No, očitno nobena vlada na tem svetu v zadnjih dvajsetih letih vrtoglave uspešnosti globalnega sveta ni sodila med prej omenjene vse. Noben minister za zdravje ni svaril pred možno globalno pandemijo. Noben predsednik vlade ni kontroliral, ali blagovne rezerve hrane in opreme omogočajo nekajmesečno avtonomijo dežele. Noben predsednik ni svoje vojske vprašal, kako bi možno pandemijo obvladovala njena ...