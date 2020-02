V toliko odtenkih meglenosti

Pod slovenskim političnim soncem tudi ta teden ni nič novega. Med njim in politično realnostjo se namreč še naprej premikajo običajni kumulusni sistemi in k tej splošno znani resnici ni kaj dodati. Vseeno se zdi, da ima sestavljanje stabilne nove desne ali desnosredinske vlade brez predčasnih volitev nepremostljive težave. Še bolj zanimiva je ugotovitev, da enako velja za sestavljanje take vlade po morebitnih predčasnih volitvah. In končno se zdi, da bi tudi povolilno sestavljanje tako imenovane levosredinske vlade imelo komajda premostljive težave. Tako je v demokratični Sloveniji namreč že skoraj trideset let. Kako bi torej ...