V prihajajoči zimi vojna v Ukrajini še naprej pretresa življenja civilistov. Med bombardiranjem, pomanjkanjem in travmami si prebivalci in prostovoljci sredi države v vojni prizadevajo preživeti in ohraniti spomin. Drama v vasi Jahidne ni osamljena. V Buči, trideset kilometrov od Kijeva, so bili prebivalci usmrčeni na ulicah, po osvoboditvi pa so odkrili množična grobišča. Nekatere žrtve so bili otroci ali starejši ljudje. Danes razstave in spomeniki pričajo o razsežnosti tragedije in nasilja, ki globoko zaznamuje Ukrajino.