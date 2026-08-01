Starejši niso krhki in nemočni: čas je, da razbijemo staristične mite

Kampanjo so začeli sredi poletja 2024 z zahtevo, da morajo človekove pravice veljati vse življenje, torej tudi v starosti. Po vsem svetu raziskujejo položaj starejših in se pogovarjajo z njimi, ugotavljajo, da so njihove pravice pogosto prezrte, in tudi, kako se starejši temu upirajo. Ena od dveh vodij projekta je Italijanka Elena Sergi. Mednarodna humanitarna organizacija Amnesty International se s kampanjo Staramo se naglas! (Age Loud!) ukvarja s starejšimi oziroma stereotipi, ki so povezani z njimi. Namesto da bi starejše doživljali kot krhke in tiste, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo ali dobrodelno pomoč, oziroma tiste, ki sami ne morejo več odločati o svojem življenju, zahtevajo, da se glas starejših sliši in da se starost dojema drugače: da je torej konec diskriminacije, ...