FOTO:V zgodovini se je gospodarska neenakost močno zmanjšala šele po apokalipsi

Ekonomska neenakost v svetu se v zadnjih desetletjih povečuje, o čemer piše vse več vidnejših ekonomistov in zgodovinarjev. Pomembna dela na temo ekonomske neenakosti so v zadnjem desetletju objavili Anthony Atkinson, Joseph Stiglitz, Branko Milanović, Thomas Piketty in drugi avtorji. Pridružil se jim je tudi Walter Scheidel (rojen leta 1966 na Dunaju), profesor zgodovine na univerzi Stanford v Kaliforniji.Walter Scheidel je strokovnjak za starodavno zgodovino in eden najpogosteje citiranih znanstvenikov o antičnem Rimu, sicer pa je avtor ali urednik dvajsetih knjig in več kot dvesto drugih znanstvenih besedil. Scheidlov ...