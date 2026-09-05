Vaje v discipliniranju Vesne, novinarke

Nasproti si stojta dve ženski. Prva je pisateljica, ki si je svetovno slavo pripisala s trilogijo Obris, z ostrimi in drznimi romani, ki v odsotnosti klasično grajenih likov razgrajajo sebstvo, razgrajajo postopke, ki pletejo pripovedi naših življenj (»Obris korenini iz obrambne drže, češ, ne morete me raniti, saj ne obstajam,« je nekoč dejala). Druga je igralka, ki si je svetovno slavo priigrala najprej s filmom o poklicnem morilcu Léonu in nato kot kraljica planeta Naboo, pa kot s popolnostjo obsedena balerina in predsednikova žalujoča vdova. Ženski si, skratka, stojita nasproti – in ko si sežeta v roke, si zreta v oči. Tako stojita sredi Pariza, kjer bivata, in tako stojita dovolj dolgo, da druga prvo v enem od intervjujev okliče za »genialno«, predvsem v oziru na »to, kako razkraja ...