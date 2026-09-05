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    Vaje v discipliniranju Vesne, novinarke

    Tudi sama sem bila kdaj kriva tega, če ne v dejanjih, pa vsaj v mislih, tudi sama sem začutila tlenje težnje po stopanju na prste mlajšim, lepšim, sposobnejšim.
    Ženske, ki si prisvajajo, kar naj bi sicer pripadalo moškim – avtoriteto, svobodo (tudi svobodo v spolnosti) in intelektualno odločnost –, so v tem oziru nevarne, nesprejemljive, njihovi poskusi uveljavljanja pa morajo biti kaznovani. FOTO: Voranc Vogel
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    Ženske, ki si prisvajajo, kar naj bi sicer pripadalo moškim – avtoriteto, svobodo (tudi svobodo v spolnosti) in intelektualno odločnost –, so v tem oziru nevarne, nesprejemljive, njihovi poskusi uveljavljanja pa morajo biti kaznovani. FOTO: Voranc Vogel
    Pia Prezelj
    5. 9. 2026 | 05:00
    8:49
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    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
    Nasproti si stojta dve ženski. Prva je pisateljica, ki si je svetovno slavo pripisala s trilogijo Obris, z ostrimi in drznimi romani, ki v odsotnosti klasično grajenih likov razgrajajo sebstvo, razgrajajo postopke, ki pletejo pripovedi naših življenj (»Obris korenini iz obrambne drže, češ, ne morete me raniti, saj ne obstajam,« je nekoč dejala). Druga je igralka, ki si je svetovno slavo priigrala najprej s filmom o poklicnem morilcu Léonu in nato kot kraljica planeta Naboo, pa kot s popolnostjo obsedena balerina in predsednikova žalujoča vdova. Ženski si, skratka, stojita nasproti – in ko si sežeta v roke, si zreta v oči. Tako stojita sredi Pariza, kjer bivata, in tako stojita dovolj dolgo, da druga prvo v enem od intervjujev okliče za »genialno«, predvsem v oziru na »to, kako razkraja ...

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    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

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