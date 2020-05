Val okužb v Sloveniji ni bil visok. A to najbrž pomeni, da bo daljši

Ko sedita v kabinetu inštituta za mikrobiologijo in imunologijo ljubljanske medicinske fakultete, se za trenutek zazdi, da se poznata še iz osnovne šole. Profesor Mario Poljak je vodja laboratorija za molekularno mikrobiologijo in diagnostiko hepatitisov in aidsa. Profesor Blaž Zupan na fakulteti za računalništvo in informatiko vodi laboratorij za bioinformatiko. V resnici se poznata le nekaj tednov. Dr. Poljak se je rodil v Osijeku in je prek Zagreba, kjer je študiral medicino, v Ljubljano prišel na doktorski študij. Dr. Zupan, sicer tudi član inženirske akademije, se je rodil v Postojni in je odraščal med Koprom in Ljubljano. ...