Valovi vedno prihajajo v parih

Laboratorij prihodnosti je osrednja tema letošnjega bienala v Benetkah, ki jo je izbrala kustosinja Lesley Lokko, in v večini paviljonov so jo razvijali predvsem v smislu opisovanja katastrofe ali v izogib nje. Tudi na osrednji razstavi s povabljenimi udeleženci, ne nujno (samo) arhitekti.

Podton enačbe prihodnost = katastrofa je med polzenjem skozi paviljone mogoče zaznavati povsod in seveda se ji ni mogoče izogniti. S predlogi politik, idej in rešitvami vernikularne arhitekture, pa družbene geografije in antropologije in še marsičesa ... Toda katastrofa je tu, njene konture so že zarisane na obzorju.