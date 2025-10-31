Varnost ni le vojska: čas za prenovo slovenskega obveščevalnega sistema

V nadaljevanju preberite:

Varnost je beseda, ki se v izjavah politikov pojavlja dnevno. Skladno s trenutno geopolitično situacijo prevladuje tradicionalistični vojaški pogled na varnost. Beseda teče predvsem o fizični varnosti, podhranjenosti vojaškega potenciala, orožarska industrija pa se izpostavlja kot priložnost za gospodarski razvoj države. Nekako se v tem kontekstu pozablja na potrebo po učinkoviti obveščevalno-varnostni dejavnosti. Kajti na tem področju »vojna« poteka – bolj ali manj intenzivno – tudi v miru.

Skoraj dvajset let po zadnji novelaciji zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (ZSOVA) je prišel v javno obravnavo predlog sprememb, kar daje upanje, da je končno – pod pritiski zaostrene mednarodne varnostne situacije in zapoznelega spoznanja naših politikov, da vendarle potrebujemo učinkovit in ustrezno nadzorovan obveščevalno varnostni sistem – čas za resno reorganizacijo obveščevalno-varnostnega področja. Škoda je le, da je to parcialen predlog agencije, ki bi zaradi morebitnih nezadostnih nadzornih varoval pri izvajanju novih dveh posebnih oblik posebnega pridobivanja podatkov lahko trčil na nasprotovanje pravne stroke.