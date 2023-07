Varnost, zaupanje, podpora, enakovrednost, opolnomočenje

Ob šankih in v javnih debatah je več polarizacije, vulgarnega govora

Sodobni družbeni izzivi so izjemno kompleksni: podnebne spremembe in ekološka vprašanja, porast nacionalizmov in verskih napetosti, migracije, v t. i. razvitih družbah staranje prebivalstva in vprašanje pokojnin, smer razvojnih politik, šibenje srednjega sloja in porast revščine itd. Velike razlike v pogledih in s tem v zmožnostih učinkovitega naslavljanja konfliktov so v obstoječi razvojni paradigmi strukturno neizbežne, dodatno jih zaostrujejo nerazčiščena ideološka vprašanja.