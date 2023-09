Varstvo okolja je skupinski šport

V intervjuju preberite:

Tim Wagendorp kot trajnostni svetovalec deluje od leta 2007. Ko se je pred sedmimi leti prijavljal na delovno mesto trajnostnega koordinatorja flamskega javnega filmskega sklada (Vlaams Audiovisueel Fonds), o filmu, kot priznava, ni imel pojma. Slovenijo je obiskal na povabilo centra Motovila, ki z informacijsko in strokovno podporo ter organizacijo strokovnih srečanj predstavnikom kulturnega in drugih ustvarjalnih sektorjev pomaga pri pridobivanju finančnih virov iz evropskega proračuna ter soočanju s kompleksnimi družbenimi problemi, vključno s podnebno krizo. Wagendorp se je kot častni govornik udeležil foruma Mobilnost ZA ustvarjalnost. Ker pa si želi vsako potovanje dodobra izkoristiti, je predaval tudi filmskim ustvarjalcem in drugim delavcem v stroki.

V prostem času izdelujete nože. Zakaj? Jih ustvarjate trajnostno?

Nože izdelujem, ker jih lahko. Za francosko strokovno revijo sem ravno napisal prispevek o trajnostni izdelavi nožev. Ugotovitev, do katere sem prišel, je, da je pri tem najpomembnejša zavestna in premišljena poraba. Noža nikoli ne boš mogel izdelati brez nakupa orodja in jekla. Vedno boš moral jeklo tudi skovati – ampak vse to lahko narediš za nekaj dobrega.

Nože vidim kot investicijo, ker so rezultat dobrega dela in so izdelani kakovostno. Takšni izdelki bodo zdržali leta uporabe, mojim strankam pa bodo prinesli veselje in zadovoljstvo. Prav tako se trudim, da ima moja obrt več dobrih vplivov na skupnost. Sosedom vedno z veseljem popravim uničeno orodje, kovaštvo in izdelavo nožev pa rad predstavim tudi na šoli svojih otrok.

Kateri je vaš najljubši filmski prizor, kjer se pojavi nož?